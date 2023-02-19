Димитрис Итудис и Александр Каун вошли в список новых членов Зала славы Лиги ВТБ
Незадолго до Матча всех звезд Лиги ВТБ прошла церемония введения в Зал славы турнира.
Членами Зала Славы стали шесть знаковых для Лиги личностей.
Игроки: Александр Каун (ЦСКА), Джордан Мики («Химки» и «Зенит»), Эрик Макколлум (УНИКС, «Химки» и «Локомотив-Кубань»)
Тренер: Димитрис Итудис (ЦСКА)
Функционеры: Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань»), Владимир Родионов («Автодор»).
Экс-тренер ЦСКА Итудис – 6-кратный чемпион Единой лиги ВТБ, 4-кратный тренер года, самый побеждающий тренер в истории турнира (225 побед в 261 матче – 86,2%).
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