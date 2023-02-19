Димитрис Итудис и Александр Каун вошли в список новых членов Зала славы Лиги ВТБ

Незадолго до Матча всех звезд Лиги ВТБ прошла церемония введения в Зал славы турнира.

Членами Зала Славы стали шесть знаковых для Лиги личностей.

Игроки: (ЦСКА), («Химки» и « »), Эрик Макколлум ( , « » и «Локомотив-Кубань»)

Тренер: Димитрис Итудис (ЦСКА)

Функционеры: Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань»), Владимир Родионов («Автодор»).

Экс-тренер ЦСКА Итудис – 6-кратный чемпион Единой лиги ВТБ, 4-кратный тренер года, самый побеждающий тренер в истории турнира (225 побед в 261 матче – 86,2%).

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА