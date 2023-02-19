Димитрис Итудис и Александр Каун вошли в список новых членов Зала славы Лиги ВТБ

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Незадолго до Матча всех звезд Лиги ВТБ прошла церемония введения в Зал славы турнира.

Членами Зала Славы стали шесть знаковых для Лиги личностей.

Игроки: Александр Каун (ЦСКА), Джордан Мики («Химки» и «Зенит»), Эрик Макколлум (УНИКС, «Химки» и «Локомотив-Кубань»)

Тренер: Димитрис Итудис (ЦСКА)

Функционеры: Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань»), Владимир Родионов («Автодор»).

Экс-тренер ЦСКА Итудис – 6-кратный чемпион Единой лиги ВТБ, 4-кратный тренер года, самый побеждающий тренер в истории турнира (225 побед в 261 матче – 86,2%).

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2 комментария

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Bashibuzuck
"Зал славы" лиги, которой 2 понедельника?😳 Ой, да не смешите людей😁
+3
-2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Priam
Итудис клоун
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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