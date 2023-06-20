заключил соглашение с защитником Никитой Михайловским (22 года, 203 см).

Контракт с баскетболистом подписан по схеме «1+1» с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки.

В минувшем сезоне в составе « » Михайловский принял участие в 29 матчах лиги ВТБ, в которых набирал 6,3 очка (50% двухочковых, 40,6% трехочковых, 90,2% штрафных), 3,1 подбора и 1,8 передачи за 18,6 минуты на площадке.

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