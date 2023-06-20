Никита Михайловский стал игроком ЦСКА

Теги переходы ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Никита Михайловский Баскетбол

ЦСКА заключил соглашение с защитником Никитой Михайловским (22 года, 203 см).

Контракт с баскетболистом подписан по схеме «1+1» с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки.

В минувшем сезоне в составе «Автодора» Михайловский принял участие в 29 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал 6,3 очка (50% двухочковых, 40,6% трехочковых, 90,2% штрафных), 3,1 подбора и 1,8 передачи за 18,6 минуты на площадке.

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7 комментариев

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Asanov
ну не самое очевидное место, в плане развития карьеры.
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Кирилл
Будет интересно что покажет в ЦСКА, потому что в Автодоре после возвращения из Австралии не особо показывал себя.

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Макс121212111
Помню его трипл дабл против Греков за сборную U19 на ЧМ в 2019 году,надеемся заиграет.
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zbd
Похоже, новый сезон тоже будет интересный)
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Aleksey Novikov
тренерская хотелка. посмотрим что из этого получится
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Vagner01
Как то я не сильно впечатлён этим подписанием! Думаю не потянет он у нас! Будет второй Астапкович то есть ни о чем!
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