ЦСКА ведет переговоры с Никитой Михайловским

Московский ЦСКА ведет переговоры со свободным агентом Никитой Михайловским (22 года, 203 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Этим летом защитник покинул саратовский «Автодор» и сменил агента. Ранее Михайловский уже сотрудничал с латвийцем Артуросом Калнитисом, который пытался вывести его на драфт НБА и помогал при трудоустройстве в австралийскую «Тасманию». Новый агент Михайловского предложил его услуги еще нескольким клубам Лиги ВТБ.

В прошедшем сезоне Михайловский набирал за «Автодор» 6,3 очка и 3,1 подбора в среднем за матч.

Михайловский знаком главному тренеру ЦСКА Эмилу Райковичу, с которым он провел неполный сезон-2021/22 в « ».

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