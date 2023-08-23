Экс-невеста Име Удоки обвиняет тренера в том, что он не поддерживает их сына. Она хочет оформить опеку над мальчиком

Теги происшествия Бостон Хьюстон Име Удока НБА Баскетбол

Актриса Ниа Лонг, бывшая невеста главного тренера «Хьюстона» Име Удоки, подала документы в суд с целью оформить физическую и юридическую опеку над их 11-летним сыном Кезом.

В документах отмечается, что Удока «не поддерживает ребенка». 

В заявлении Лонг содержится просьба разрешить Удоке посещать Кеза, только если это «соответствует интересам ребенка».

Удока был помолвлен с Лонг с июня 2015 года. В прошлом году стало известно, что специалист вступил в романтические отношения с сотрудницей «Бостона», когда работал в этом клубе. 

После этого Удока потерял должность главного тренера «Селтикс» и расстался с Лонг. 

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