Экс-невеста Име Удоки обвиняет тренера в том, что он не поддерживает их сына. Она хочет оформить опеку над мальчиком

Актриса Ниа Лонг, бывшая невеста главного тренера « » , подала документы в суд с целью оформить физическую и юридическую опеку над их 11-летним сыном Кезом.

В документах отмечается, что Удока «не поддерживает ребенка».

В заявлении Лонг содержится просьба разрешить Удоке посещать Кеза, только если это «соответствует интересам ребенка».

Удока был помолвлен с Лонг с июня 2015 года. В прошлом году стало известно, что специалист вступил в романтические отношения с сотрудницей « », когда работал в этом клубе.

После этого Удока потерял должность главного тренера «Селтикс» и расстался с Лонг.

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