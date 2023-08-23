Экс-невеста Име Удоки обвиняет тренера в том, что он не поддерживает их сына. Она хочет оформить опеку над мальчиком
Актриса Ниа Лонг, бывшая невеста главного тренера «Хьюстона» Име Удоки, подала документы в суд с целью оформить физическую и юридическую опеку над их 11-летним сыном Кезом.
В документах отмечается, что Удока «не поддерживает ребенка».
В заявлении Лонг содержится просьба разрешить Удоке посещать Кеза, только если это «соответствует интересам ребенка».
Удока был помолвлен с Лонг с июня 2015 года. В прошлом году стало известно, что специалист вступил в романтические отношения с сотрудницей «Бостона», когда работал в этом клубе.
После этого Удока потерял должность главного тренера «Селтикс» и расстался с Лонг.
Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде
Комментарии