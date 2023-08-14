Диллон Брукс ударил Денниса Шредера по бросковой руке во время товарищеского матча

Теги происшествия Хьюстон Торонто сборная Германии НБА сборная Канады Деннис Шредер Диллон Брукс Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер во время товарищеского матча против команды Канады (112:113 ОТ) несколько раз имел дело с форвардом соперника Диллоном Бруксом.

В одном из эпизодов Брукс ударил Шредера по бросковой правой руке. Деннис пропустил начало сезона-22/23 после операции на большом пальце этой руки.

Ранее по ходу встречи Брукс оказался на паркете после финта Шредера.

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
STLJAZZ
Прием из рестлинга. Бруксу самое место там)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий