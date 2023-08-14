Диллон Брукс ударил Денниса Шредера по бросковой руке во время товарищеского матча

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер во время товарищеского матча против команды Канады (112:113 ОТ) несколько раз имел дело с форвардом соперника .

В одном из эпизодов Брукс ударил Шредера по бросковой правой руке. Деннис пропустил начало сезона-22/23 после операции на большом пальце этой руки.

Ранее по ходу встречи Брукс оказался на паркете после финта Шредера.

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