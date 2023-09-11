«Рокетс» выпустили заявление по Кевину Портеру: «Мы находимся в процессе сбора информации»

Теги происшествия Хьюстон НБА Кевин Портер Баскетбол

«Хьюстон» выступил с первым официальным заявлением после ареста защитника команды Кевина Портера в Нью-Йорке.

Портер обвиняется в нападении на свою девушку Кайзу Гондрезик.

«Мы находимся в процессе сбора информации по делу, связанному с Кевином Портером. На данный момент мы не можем дать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «Рокетс».

Ранее генменеджер команды Рафаэль Стоун отказался от комментариев.

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1 комментарий

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Artur Prokopchuk
ну все. До этого держался на волоске от вылета из Лиги, а теперь если и отмажется от тюрячки, то всплывет в Европе или Азии. И не жаль, все к этому и шло.

п.с. Я слышал, Дуайту Ховарду скучно одному на Тайване, он обрадуется коллеге из Большой Лиги
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