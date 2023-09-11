«Рокетс» выпустили заявление по Кевину Портеру: «Мы находимся в процессе сбора информации»

« » выступил с первым официальным заявлением после ареста защитника команды в Нью-Йорке.

Портер обвиняется в нападении на свою девушку Кайзу Гондрезик.

«Мы находимся в процессе сбора информации по делу, связанному с Кевином Портером. На данный момент мы не можем дать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «Рокетс».

Ранее генменеджер команды Рафаэль Стоун отказался от комментариев.

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки