«Рокетс» выпустили заявление по Кевину Портеру: «Мы находимся в процессе сбора информации»
«Хьюстон» выступил с первым официальным заявлением после ареста защитника команды Кевина Портера в Нью-Йорке.
Портер обвиняется в нападении на свою девушку Кайзу Гондрезик.
«Мы находимся в процессе сбора информации по делу, связанному с Кевином Портером. На данный момент мы не можем дать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «Рокетс».
Ранее генменеджер команды Рафаэль Стоун отказался от комментариев.
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