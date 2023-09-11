Тристан Томпсон вернется в «Кливленд»

Теги переходы Кливленд НБА Тристан Томпсон Баскетбол

Чемпион НБА-2016 Тристан Томпсон (32 года, 206 см) продолжит карьеру в «Кливленде», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на агента Рича Пола.

4-й номер драфта-2011, Томпсон большую часть карьеры провел в составе «Кавс» (2011–2020), в составе которых 4 года подряд выходил в финал НБА. После этого он один год провел в «Бостоне», а в сезоне-2021/22 сменил три команды: «Кингз», «Пэйсерс» и «Буллс».

Этой весной он подписал контракт с «Лейкерс»: 6 раз вышел на паркет в плей-офф и провел в общей сложности 32 минуты на площадке.

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ID89
В ЛАЛ неплохо несколько раз вышел
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОклаКонь
всего 32 года, ещё играть и играть по идее бы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wildgamer
Джерико вернулся в Мегатонну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Santy-44
I’m coming home

Не представляю, зачем он нужен, но окау
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий