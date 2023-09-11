Тристан Томпсон вернется в «Кливленд»

Чемпион НБА-2016 Тристан Томпсон (32 года, 206 см) продолжит карьеру в « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на агента Рича Пола.

4-й номер драфта-2011, Томпсон большую часть карьеры провел в составе «Кавс» (2011–2020), в составе которых 4 года подряд выходил в финал . После этого он один год провел в «Бостоне», а в сезоне-2021/22 сменил три команды: «Кингз», «Пэйсерс» и «Буллс».

Этой весной он подписал контракт с «Лейкерс»: 6 раз вышел на паркет в плей-офф и провел в общей сложности 32 минуты на площадке.

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