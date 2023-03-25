Тристан Томпсон: «Кайри и Леброн – это союз, заключенный на небесах»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» считает, что (« ») и (« ») должны снова объединиться.

«Я настаиваю на этом воссоединении уже очень давно. Кайри и Леброн – это союз, заключенный на небесах, они раскрывают лучшее друг в друге.

То, что Кайри делает великолепно, отличается от того, что великолепно делает Леброн. За ними приятно наблюдать. Они очень динамичны и великолепны во многом, вместе они почти неудержимы.

Могут ли они воссоединиться? Да. Буду ли я продолжать настаивать на том, чтобы это произошло? Безусловно. Кайри раскрывает лучшее в Леброне, и наоборот. Это похоже на историю, которая не закончилась так, как должна была закончиться. Осталось несколько глав, в которых они могут сотворить волшебство», – сказал Томпсон.

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