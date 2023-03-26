Тристан Томпсон о переходе Дюрэнта в «Уорриорз» в 2016 году: «Эти парни продали душу дьяволу»

Чемпион НБА 2016 года в составе « » в подкасте рассказал о своей реакции на переход Кевина Дюрэнта в « » в 2016 году.

«Ох, когда вы заполучили Дюрэнта, я сказал: «Эти парни вышли из-под контроля». Помню, как шутил: «Эти парни продали душу дьяволу».

Как, черт возьми, вам это удалось? Вы закончили регулярку с результатом 73-9, проиграли в финальной серии и заполучили . Это подарок. Неплохой обмен. Вы отказались от одного чемпионского титула, чтобы получить два? Это называется выгодная сделка», – сказал Томпсон.

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