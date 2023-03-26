Тристан Томпсон о переходе Дюрэнта в «Уорриорз» в 2016 году: «Эти парни продали душу дьяволу»

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Тристан Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Тристан Томпсон в подкасте Дрэймонда Грина рассказал о своей реакции на переход Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт» в 2016 году.

«Ох, когда вы заполучили Дюрэнта, я сказал: «Эти парни вышли из-под контроля». Помню, как шутил: «Эти парни продали душу дьяволу».

Как, черт возьми, вам это удалось? Вы закончили регулярку с результатом 73-9, проиграли в финальной серии и заполучили Кевина Дюрэнта. Это подарок. Неплохой обмен. Вы отказались от одного чемпионского титула, чтобы получить два? Это называется выгодная сделка», – сказал Томпсон.

У Леброна есть свой коллективный Пирс Морган – «империя леброносексуалов» восхваляет его каждый день

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maverick_388
А могли бы, возможно, и три титула взять, если бы не травмы КД и Томпсона. Но это все демагогия.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий