Тристан Томпсон о переходе Дюрэнта в «Уорриорз» в 2016 году: «Эти парни продали душу дьяволу»
Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Тристан Томпсон в подкасте Дрэймонда Грина рассказал о своей реакции на переход Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт» в 2016 году.
«Ох, когда вы заполучили Дюрэнта, я сказал: «Эти парни вышли из-под контроля». Помню, как шутил: «Эти парни продали душу дьяволу».
Как, черт возьми, вам это удалось? Вы закончили регулярку с результатом 73-9, проиграли в финальной серии и заполучили Кевина Дюрэнта. Это подарок. Неплохой обмен. Вы отказались от одного чемпионского титула, чтобы получить два? Это называется выгодная сделка», – сказал Томпсон.
У Леброна есть свой коллективный Пирс Морган – «империя леброносексуалов» восхваляет его каждый день
1 комментарий