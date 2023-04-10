«Лейкерс» подписали Тристана Томпсона и Шакила Харрисона
«Лейкерс» официально подписали контракты с защитником Шакилом Харрисоном (29 лет, 193 см) и центровым Тристаном Томпсоном (32 года, 206 см).
«Озерники» отчислили защитника Дэйвона Рида, чтобы освободить место в составе для второго игрока.
Последней командой Харрисона был «Портленд», за который он в нынешнем сезоне набирал 8,8 очка, 4,4 подбора. 6,0 передачи и 2,2 перехвата в среднем в пяти матчах.
Томпсон отыграл в НБА 11 сезонов, последний раз он был в составе клуба лиги в минувшем розыгрыше, когда представлял «Чикаго».
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Не хватает только Данкана Стоктона и Хакима Баркли.
Будет чем заняться в межсезонье.
Все равно эти подписания на дальний край скамьи развлекать ЛеБрона, авось кто-то выстрелит (главное не в колено)