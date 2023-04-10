«Лейкерс» подписали Тристана Томпсона и Шакила Харрисона

Теги переходы Лейкерс НБА Тристан Томпсон Шакил Харрисон Дэйвон Рид Баскетбол

«Лейкерс» официально подписали контракты с защитником Шакилом Харрисоном (29 лет, 193 см) и центровым Тристаном Томпсоном (32 года, 206 см).

«Озерники» отчислили защитника Дэйвона Рида, чтобы освободить место в составе для второго игрока.

Последней командой Харрисона был «Портленд», за который он в нынешнем сезоне набирал 8,8 очка, 4,4 подбора. 6,0 передачи и 2,2 перехвата в среднем в пяти матчах.

Томпсон отыграл в НБА 11 сезонов, последний раз он был в составе клуба лиги в минувшем розыгрыше, когда представлял «Чикаго».

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13 комментариев

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TurboMen
а у Ховарда там сезон в самом разгаре?
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scorp19
Жаль Хаслема нельзя подписать на плей ин. Лейкерс бы оторвали с руками и ногами.
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armageddon123456
Ответ Никола Тесла
Илгаускас еще сможет махать полотенцем, мне кажется.
Сможет
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Drinkinss
Надо еще дж р смита и шамперта..
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RAMIK
Ответ Analjinn
Сильнее было бы только если б Джей Ара опять взяли. Зачем Томпсон?
Опыт и при желании ему могут доверить черновую работу, т.е провакации, грубость и т.д. Такие игроки полезны, тем более кого ещё брать? Звезд на рынке нету)
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Nikita Dorodenko
Брайант, Пиппен, Рассел, Томпсон, Шакил.
Не хватает только Данкана Стоктона и Хакима Баркли.
Будет чем заняться в межсезонье.
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Dienamiks
А вот и пассажиры)
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Daishi
Ответ Донован хозяин НБА
На рынке свободных есть кто-то сильнее? Все равно эти подписания на дальний край скамьи развлекать ЛеБрона, авось кто-то выстрелит (главное не в колено)
Есть, Казинс, но он не мягкотелое создание и его ментально подмять не получится, может дедушку обидеть, посему его в команде и не будет.))
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Никола Тесла
Ответ armageddon123456
Ч - чтобы было. Томпсон тупо для атмосферы, Харрисон - на всякий пожарный, по крайней мере поинтереснее Рида будет
Илгаускас еще сможет махать полотенцем, мне кажется.
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armageddon123456
Ответ Иван Андриенко
У-усиление... Надо было ещё Уэйда уговорить
Ч - чтобы было. Томпсон тупо для атмосферы, Харрисон - на всякий пожарный, по крайней мере поинтереснее Рида будет
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Донован хозяин НБА
Ответ Analjinn
Сильнее было бы только если б Джей Ара опять взяли. Зачем Томпсон?
На рынке свободных есть кто-то сильнее?
Все равно эти подписания на дальний край скамьи развлекать ЛеБрона, авось кто-то выстрелит (главное не в колено)
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Иван Андриенко
У-усиление... Надо было ещё Уэйда уговорить
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Analjinn
Сильнее было бы только если б Джей Ара опять взяли. Зачем Томпсон?
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