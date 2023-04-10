« » официально подписали контракты с защитником (29 лет, 193 см) и центровым (32 года, 206 см).

«Озерники» отчислили защитника Дэйвона Рида, чтобы освободить место в составе для второго игрока.

Последней командой Харрисона был «Портленд», за который он в нынешнем сезоне набирал 8,8 очка, 4,4 подбора. 6,0 передачи и 2,2 перехвата в среднем в пяти матчах.

Томпсон отыграл в НБА 11 сезонов, последний раз он был в составе клуба лиги в минувшем розыгрыше, когда представлял «Чикаго».

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган