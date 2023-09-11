«Сан-Антонио» отчислит Кэмерона Пэйна

Теги переходы Финикс Сан-Антонио НБА Кэмерон Пэйн Баскетбол

«Сан-Антонио» отчислит разыгрывающего Кэмерона Пэйна (28 лет, 185 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Санз» в середине июля обменяли Пэйна в «Сперс» на драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.

Пэйн провел за «Финикс» четыре сезона. В 48 матчах прошедшей регулярки защитник набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.

За следующий сезон баскетболисту положены 6,5 млн долларов.

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6 комментариев

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Дмитрий Куркаев
Ответ Tim Timson
дорогое отчисление понятно места в постере не было, но 6 с лишним миллионов)..
Хотел уже ответить, что они все равно ниже пола зарплат и им надо деньги куда-то девать.
Пошел в платежки и с удивлением осознал, что каким-то образом «Сан-Антонио» на 1 млн. превышают потолок!
Но тем не менее, не думаю, что им от этого горячо или холодно: в налог не влезают, ничего в этом сезоне точно не добьются – почему бы и не отчислить человека? Хотя я, конечно, думал, что на Пэйна хоть какой-то спрос есть, хоть пик 2-го раунда можно отбить, но, видимо, нет.
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Tim Timson
дорогое отчисление понятно места в постере не было, но 6 с лишним миллионов)..
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artcity
Оппа... уже Пейнами разбрасываются. Чудаки.
Жаль в Финикс обратно ему нельзя.
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cm9x4
Танцор не нужен, родной. :)
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BaltimoreRavens
Добро пожаловать обратно в Санс 😂
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фанат баскетбола
стэй хамбл)
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