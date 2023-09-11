«Сан-Антонио» отчислит Кэмерона Пэйна

« » отчислит разыгрывающего (28 лет, 185 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Санз» в середине июля обменяли Пэйна в «Сперс» на драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.

Пэйн провел за « » четыре сезона. В 48 матчах прошедшей регулярки защитник набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.

За следующий сезон баскетболисту положены 6,5 млн долларов.

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