«Сан-Антонио» отчислит Кэмерона Пэйна
«Сан-Антонио» отчислит разыгрывающего Кэмерона Пэйна (28 лет, 185 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Санз» в середине июля обменяли Пэйна в «Сперс» на драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию.
Пэйн провел за «Финикс» четыре сезона. В 48 матчах прошедшей регулярки защитник набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.
За следующий сезон баскетболисту положены 6,5 млн долларов.
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Пошел в платежки и с удивлением осознал, что каким-то образом «Сан-Антонио» на 1 млн. превышают потолок!
Но тем не менее, не думаю, что им от этого горячо или холодно: в налог не влезают, ничего в этом сезоне точно не добьются – почему бы и не отчислить человека? Хотя я, конечно, думал, что на Пэйна хоть какой-то спрос есть, хоть пик 2-го раунда можно отбить, но, видимо, нет.
Жаль в Финикс обратно ему нельзя.