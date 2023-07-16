«Санз» сэкономили 26,4 млн долларов, обменяв Кэмерона Пэйна и подписав Бола Бола

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Кэмерон Пэйн Бол Бол Баскетбол

«Финикс» сэкономил 26,4 миллиона долларов, обменяв защитника Кэмерона Пэйна в «Сан-Антонио», перед этим подписав свободного агента Бола Бола, отмечает журналист ESPN Бобби Маркс.

До сегодняшнего обмена «Санз» должны были заплатить налог на роскошь в размере 79,5 миллиона долларов, если их состав остался бы неизменным до конца сезона. После обмена Пэйна и подписания Бола клуб заплатит всего 53,1 миллиона в конце сезона-2023/24.

Сегодня «Финикс» отправил Пэйна, драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию в «Сан-Антонио» в обмен на пик второго раунда, а также подписал центрового Бола Бола.

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