Кэмерон Пэйн: «Со мной «Финикс» выиграл бы чемпионат»

Разыгрывающий Кэмерон Пэйн, которого этим летом обменяли из « » в « », заявил, что с ним «Санз» выиграли бы чемпионат.

«Черт возьми, я люблю «Финикс», бро, я уже скучаю по «Финиксу».

Жаль, что я уже не в «Финиксе». Но ничего не поделаешь. Они пытаются выиграть титул, я это уважаю. Хотя мне кажется, что со мной они бы выиграли чемпионат. Потому что я крутой», – сказал Пэйн во время прямой трансляции в соцсети.

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