Кэмерон Пэйн: «Со мной «Финикс» выиграл бы чемпионат»

Теги Финикс Сан-Антонио НБА Кэмерон Пэйн Баскетбол

Разыгрывающий Кэмерон Пэйн, которого этим летом обменяли из «Финикса» в «Сан-Антонио», заявил, что с ним «Санз» выиграли бы чемпионат.

«Черт возьми, я люблю «Финикс», бро, я уже скучаю по «Финиксу».

Жаль, что я уже не в «Финиксе». Но ничего не поделаешь. Они пытаются выиграть титул, я это уважаю. Хотя мне кажется, что со мной они бы выиграли чемпионат. Потому что я крутой», – сказал Пэйн во время прямой трансляции в соцсети.

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4 комментария

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Roman Boroveev
5,2, 7 и 31 очков с Денвером. Не сделаешь.
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36_i_8
Он сам то верит?)))
Ну раз с ним выиграл бы финикс, то может и любая другая команда?)
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Van
Если у Дюрента хватит запала, Букер будет на уровне, Бил поможет, Эйтон прибавит, ролевики найдут свое место, а Вогель поставит какую никакую защиту... Тут и со мной можно выиграть чемпионат)
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