«Финикс» обменяет Кэмерона Пэйна в «Сан-Антонио»
«Финикс» и «Сан-Антонио» договорились об обмене, в результате которого защитник Кэмерон Пэйн (28 лет, 185 см) перейдет в «Сперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Также в результате сделки «Сперс» получат драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию. «Санз» получат пик второго раунда.
Пэйн провел за «Финикс» четыре сезона. В 48 матчах прошедшей регулярки защитник набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.
а, ну и платёжку почистили