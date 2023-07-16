«Финикс» обменяет Кэмерона Пэйна в «Сан-Антонио»

Теги переходы Финикс Сан-Антонио НБА Кэмерон Пэйн Баскетбол

«Финикс» и «Сан-Антонио» договорились об обмене, в результате которого защитник Кэмерон Пэйн (28 лет, 185 см) перейдет в «Сперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Также в результате сделки «Сперс» получат драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию. «Санз» получат пик второго раунда.

Пэйн провел за «Финикс» четыре сезона. В 48 матчах прошедшей регулярки защитник набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

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9 комментариев

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Роман Сприкут
Ответ Илья Купол
отдать Турбо просто так, потому что пик ВТОРОГО раунда будет повыше. просто ппц🥺🥺🥺 а, ну и платёжку почистили
Платежку не почистили, там нечего чистить - все равно только минималки можно подписывать. Снизили налоговые выплаты (на 18 млн).
+8
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+8
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Forza
Эммм, то есть Финикс за просто так Пейна отдал, я правильно понимаю?
+5
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+5
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Максим Макеев
это «гениальный» трейд🙃
+4
0
+4
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Илья Купол
отдать Турбо просто так, потому что пик ВТОРОГО раунда будет повыше. просто ппц🥺🥺🥺
а, ну и платёжку почистили
+2
0
+2
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Serik Alik
Все нормально, просто КейДи будет по 45 минут в регулярке играть 🙌
+1
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Никита Мелентьев
Это чтобы у нового "игрока поколения" свита была лучше? Финикс вы там в себе?
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Дэннис Молинарев
Уже 19 игроков в ростере у Сперз. Будут бить рекорды по количеству отчисленных??
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Andraey
А Санс могут подписать его обратно, если Спёрс отчислят?
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Azat LA
Ответ Andraey
А Санс могут подписать его обратно, если Спёрс отчислят?
Насколько я помню не в этом сезоне теперь.
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