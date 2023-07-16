«Финикс» обменяет Кэмерона Пэйна в «Сан-Антонио»

«Финикс» и « » договорились об обмене, в результате которого защитник (28 лет, 185 см) перейдет в «Сперс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Также в результате сделки «Сперс» получат драфт-пик второго раунда и денежную компенсацию. «Санз» получат пик второго раунда.

Пэйн провел за « » четыре сезона. В 48 матчах прошедшей регулярки защитник набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.

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