В составе «Финикса» с финала 2021 года остались лишь два игрока: Букер и Эйтон
«Финикс» в 2021 году вышел в финал НБА, где уступил «Милуоки» в шести встречах.
Из того состава в команде остались лишь два баскетболиста: атакующий защитник Девин Букер и центровой Деандре Эйтон.
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Прошло 5 лет с драфта, а Эйтон по-прежнему играет через пень-колоду. То ли ему не нравится играть именно в Финиксе, то ли он не хочет играть вовсе.