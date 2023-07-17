В составе «Финикса» с финала 2021 года остались лишь два игрока: Букер и Эйтон

Теги Финикс НБА Кэмерон Пэйн Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

«Финикс» в 2021 году вышел в финал НБА, где уступил «Милуоки» в шести встречах.

Из того состава в команде остались лишь два баскетболиста: атакующий защитник Девин Букер и центровой Деандре Эйтон.

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4 комментария

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Samsonov_24_4_11_15
Не сразу понял, что Эйтон тоже цветной
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Дмитрий Кутузов
Бибер и Долик
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Локоть Артеста
Основательно перетряхнули состав.
Прошло 5 лет с драфта, а Эйтон по-прежнему играет через пень-колоду. То ли ему не нравится играть именно в Финиксе, то ли он не хочет играть вовсе.
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Killyr
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Не сразу понял, что Эйтон тоже цветной
Не сразу понял, что Букер тоже цветной (а не белый).
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