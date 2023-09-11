Ожидается, что Макси Клебер присоединится к составу сборной Германии на Олимпиаде-2024 (Sportal.gr)
Сборная Германии следующим летом планирует пригласить в состав центрового «Далласа» Макси Клебера для выступления на Олимпиаде в Париже.
Об этом сообщает журналист Sportal.gr Христос Цалтас.
У Клебера случился конфликт с капитаном команды и MVP чемпионата мира-2023 Деннисом Шредером, который раскритиковал его за пропуск Евробаскета-2022.
В преддверии ЧМ-2023 Шредер извинился перед Клебером за свои резкие высказывания.
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И сейчас его пригласила Федерация, но Шредер был против.