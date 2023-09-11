Ожидается, что Макси Клебер присоединится к составу сборной Германии на Олимпиаде-2024 (Sportal.gr)

Сборная Германии следующим летом планирует пригласить в состав центрового «Далласа» для выступления на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает журналист Sportal.gr Христос Цалтас.

У Клебера случился конфликт с капитаном команды и MVP чемпионата мира-2023 который раскритиковал его за пропуск Евробаскета-2022.

В преддверии ЧМ-2023 Шредер извинился перед Клебером за свои резкие высказывания.

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