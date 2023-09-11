Ожидается, что Макси Клебер присоединится к составу сборной Германии на Олимпиаде-2024 (Sportal.gr)

Теги сборная Германии НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Макси Клебер Баскетбол

Сборная Германии следующим летом планирует пригласить в состав центрового «Далласа» Макси Клебера для выступления на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает журналист Sportal.gr Христос Цалтас.

У Клебера случился конфликт с капитаном команды и MVP чемпионата мира-2023 Деннисом Шредером, который раскритиковал его за пропуск Евробаскета-2022.

В преддверии ЧМ-2023 Шредер извинился перед Клебером за свои резкие высказывания.

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6 комментариев

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Lay's
Прикол, там его не супер чтоб ждут, как я понимаю?)
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Luka Sumila
Ответ Today I feel Qatari
Шредер сам пропустил Олимпиаду в Токио решая свои контрактные дела, а теперь строит из себя батю
У Клебера с контрактом еще все ок и на 2 сезона. Так что не корректное сравнение. Что он там говорил: "Пропустил что бы улучшить свою игру к сезону". Это с учетом того что лидер твоей команды батрачит на сборную. Причем на этом ЧМ от Маверикс был и Лука, и Пауэл и Грин, и Бертранс.
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Кирилл
Ответ Luka Sumila
Каким надо быть куском, что бы кинуть свою команду на Евробаскете, потом на ЧМ, но заявляться в сборную к ОИ. Шрюддер прав был, Макси еще тот еще "патриот".
Так Клебера собирается пригласить Федерация баскетбола Германии, а не он сам «заявляется».

И сейчас его пригласила Федерация, но Шредер был против.
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Today I feel Qatari
Ответ Luka Sumila
Каким надо быть куском, что бы кинуть свою команду на Евробаскете, потом на ЧМ, но заявляться в сборную к ОИ. Шрюддер прав был, Макси еще тот еще "патриот".
Шредер сам пропустил Олимпиаду в Токио решая свои контрактные дела, а теперь строит из себя батю
+3
-3
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