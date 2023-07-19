Деннис Шредер о возвращении Макси Клебера в сборную Германии: «Не думаю, что это справедливо по отношению к другим игрокам»

Теги Даллас Торонто сборная Германии НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Макси Клебер Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер («Торонто») на своем YouTube-канале объяснил недавнюю критику в адрес Макси Клебера («Даллас») и его решения отказаться от участия в Евробаскете-2022.

«Что касается Макси Клебера, я сказал только то, что слышал. Мне сказали, что он хочет улучшить свою игру. Мне стало интересно: «Какую игру?».

Чтобы было понятнее, он точно знает свои сильные стороны, потому что играет уже достаточно долго. Я сказал, что он бросает трехочковые, трехочковые из угла. Также он умеет ловить аллей-упы — если кто-то не знает, это когда вы подбрасываете мяч вверх, он ловит его и забивает сверху. Когда он защищается, он может накрыть бросок или помешать атаке.

Я подумал: «Хорошо, какую игру он пытается улучшить?» В НБА, когда ты хорош в чем-то, ты придерживаешься этого. Было бы странно, если бы центровой начал водить мяч. Вот почему я это сказал. Он знает свою игру и знает свою роль. Конечно, я согласился, потому что это было его решение, но мне было сложно уважать его решение. Если бы у него была другая причина — контракт или желание играть подольше — меня бы это полностью устроило», – сказал Шредер.

Также Шредер заявил, что было бы несправедливо по отношению к другим игрокам, если бы Клебер вернулся в сборную Германии этим летом.

«Как капитан, я должен защищать своих игроков. Не думаю, что это справедливо по отношению к другим игрокам, которые провели лето, выступая за национальную сборную, когда тебя здесь не было, а теперь не могут поехать на чемпионат мира, потому что кто-то решил поиграть за сборную через год.

Макси, если я неправильно выразился, ты знаешь меня, я прошу прощения. Я не хотел обидеть, ты знаешь эти СМИ», – сказал Шредер.

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4 комментария

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agro217
Сначала навалил кучу посреди раздевалки, а теперь всех заверяет что она не пахнет и вообще это арт-экспозиция. Шредер - такой капитан...
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Олег Кайзер
Во первых, кто играет-решает ТРЕНЕР.
Во вторых, игрок оказался не просто посредственным, но и с внутренней гнильцой. Сейчас Торонто будет разлагать..
+2
-1
+1
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Van
А в чем Шредер не прав, если все так, как он описывает?

Он ведь обозначил: новый контракт, травмы - ок, можно понять.
А если Клебер "хочу/не хочу", то Шредер абсолютно прав. Он защищает парней, которые были в сборной в тот момент и которые потеряют сейчас место из-за Клебера и ему подобных. Очень многие мечтают играть за сборную, тяжело работают за это право. И я уверен, Шредер это знает и уважает.
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4eLOVE4iK
Ответ Van
А в чем Шредер не прав, если все так, как он описывает? Он ведь обозначил: новый контракт, травмы - ок, можно понять. А если Клебер "хочу/не хочу", то Шредер абсолютно прав. Он защищает парней, которые были в сборной в тот момент и которые потеряют сейчас место из-за Клебера и ему подобных. Очень многие мечтают играть за сборную, тяжело работают за это право. И я уверен, Шредер это знает и уважает.
Он не прав что набрасывает через СМИ вместо того чтобы созвониться с Макси и обсудить все как мужик.
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