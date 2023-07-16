«Ты не умеешь играть». Деннис Шредер раскритиковал Макси Клебера за пропуск Евробаскета

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер («Торонто») раскритиковал («Даллас»), который год назад отказался от участия в , а в этом году решил вернуться в состав национальной команды.

«Макси не было в сборной в прошлом году. Это был сигнал всем нам – если ты отказываешься сейчас, то тебя не будет и в следующем году.

Если он говорит, что этим летом подписывает новый контракт и хочет быть с командой, чтобы заработать еще больше, то я это понимаю. Но если он говорит Гордону Херберту, что собирается летом поработать над своей игрой, тогда, извини Макси, но ты не умеешь играть.

Ты отдаешь передачи в угол, ты защищаешься, ты разыгрываешь «пик-н-ролл». Ты не игрок типа Кармело Энтони. Тебе не нужно работать над своей игрой. Чем старше ты становишься, тем лучше ты видишь свои сильные стороны и пытаешься максимизировать их, чтобы играть в как можно дольше.

Макси не может играть за сборную, потому что работает над своей игрой? Если честно, меня это раздражает.

Исаак Бонга, Мо Вагнер, эти парни были там. Если бы Макси сказал, что травмирован, но приедет, все было бы по-другому. Тогда я бы сказал, что он был там. Дело в приверженности, играть за национальную сборную — это честь. В прошлом году мы сделали сборную привлекательной, и теперь внезапно все снова готовы за нее играть. Мы должны убедиться, что это справедливо», – сказал Шредер.

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