«Неприятные и неприемлемые публичные заявления дали понять, что мне не очень рады в сборной». Макси Клебер отказался от участия в чемпионате мира

Форвард « » заявил, что пропустит предстоящий чемпионат мира из-за заявлений (« »), которые дали ему понять, что его не ждут в сборной Германии.

Ранее Шредер раскритиковал решение Клебера пропустить Евробаскет-2022 и сказал, что возвращение Клебера в сборную этим летом будет несправедливым по отношению к другим игрокам.

«Мои цели в баскетболе и выступлении за Германию — быть на 100 процентов здоровым, помогать команде побеждать и быть хорошим партнером по команде. Очень трудное решение не играть прошлым летом было связано с травмой, с которой я играл последние четыре месяца сезона НБА-2021/22. Мне нужно было полностью восстановиться и отдохнуть. Будь я здоров, я был бы счастлив и горд играть за нашу сборную.

Я начал это лето с полным намерением и мотивацией присоединиться к национальной сборной на чемпионате мира. Тем не менее, недавние неприятные и неприемлемые публичные заявления обо мне на 100 процентов дали понять, что мне не очень рады в сборной.

У меня нет цели разрушить хорошую командную химию прошлого лета. Я также не хочу стать отвлекающим фактором. Поэтому я решил, что всем будет лучше, если я не буду играть. Вместо этого я буду болеть и поддерживать команду как болельщик. У меня нет намерения публично комментировать этот вопрос. Желаю сборной успехов!» – заявил Клебер.

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