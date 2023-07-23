«Ценю и уважаю его и его карьеру». Деннис Шредер извинился перед Макси Клебером

Теги сборная Германии НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Макси Клебер Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии и «Торонто» Деннис Шредер публично извинился перед Макси Клебером («Даллас») за резкую критику в адрес партнера по национальной команде за то, что тот пропустил Евробаскет-2022.

«Я хотел бы извиниться перед Макси Клебером и его семьей за свои заявления и связанные с этим неудобства.

У меня не было намерения поставить кого-то в неприятную ситуацию или создать напряженность в команде. Моей целью было просто быть сильным для своей команды и дать понять, что я сделаю все ради нее.

Я не имею ничего личного против Макси Клебера. Любой, кто знаком со мной, знает, что я прямой человек и всегда предполагаю, что мой собеседник понимает, что я имею в виду, когда говорю. Это очередное доказательство того, что это не всегда так. Я ценю и уважаю его и его карьеру и надеюсь, что он примет мои извинения.

Я не буду больше отвечать на какие-либо вопросы по этому поводу и с нетерпением жду чемпионат мира», – говорится в заявлении Шредера, которое опубликовал Федерация баскетбола Германии.

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий