«Игроки выяснили отношения самостоятельно». Федерация баскетбола Германии сделала официальное заявление по поводу конфликта между Шредером и Клебером
Федерация баскетбола Германии сделала официальное заявление по поводу конфликта между игроками сборной Деннисом Шредером и Макси Клебером.
«В момент, когда были сделаны комментарии, вице-президент Федерации баскетбола Германии Армин Андрес и главный тренер национальной сборной Гордон Херберт находились с командой U23 в Торонто, Канада, на мероприятии GloblJam.
Там они сразу поговорили с Максимилианом Клебером, который также находился в Торонто, а также связались с Деннисом Шредером. Второй капитан сборной Йоханнес Фойгтманн также поговорил с обоими игроками.
Заключительный разговор состоялся непосредственно между Максимилианом Клебером и Деннисом Шредером. Игроки выяснили отношения самостоятельно. В итоге Максимилиан Клебер принял решение, которое он изложил в своем заявлении. Добавить к этому нечего.
В данный момент мы ничего не можем поделать с этой ситуацией, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы начнем тренировочный сбор в Бонне 31 июля 2023 года с высоко мотивированной командой во главе с капитаном команды Деннисом Шредером, и мы с нетерпением ждем товарищеских матчей в Бонне, Берлине, Гамбурге и Абу-Даби, а также чемпионат мира 2023 года на Окинаве, Япония», – говорится в заявлении.
Ранее Шредер («Торонто») резко раскритиковал Клебера («Даллас») за неучастие в Евробаскете-2022 и решении вернуться в сборную этим летом для участия в чемпионате мира.
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Это по сути однозначная поддержка Шредера, другого и быть не могло.
Фаны НБА могут высказывать любые мнения, но для общей массы болеющих за спорт в разных странах мира в приоритете всегда будут те, кто, несмотря на болячки и личные проблемы, приедет и будет биться в сборной.