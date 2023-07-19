«Игроки выяснили отношения самостоятельно». Федерация баскетбола Германии сделала официальное заявление по поводу конфликта между Шредером и Клебером

Теги Даллас Торонто сборная Германии НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Макси Клебер Баскетбол

Федерация баскетбола Германии сделала официальное заявление по поводу конфликта между игроками сборной Деннисом Шредером и Макси Клебером.

«В момент, когда были сделаны комментарии, вице-президент Федерации баскетбола Германии Армин Андрес и главный тренер национальной сборной Гордон Херберт находились с командой U23 в Торонто, Канада, на мероприятии GloblJam.

Там они сразу поговорили с Максимилианом Клебером, который также находился в Торонто, а также связались с Деннисом Шредером. Второй капитан сборной Йоханнес Фойгтманн также поговорил с обоими игроками.

Заключительный разговор состоялся непосредственно между Максимилианом Клебером и Деннисом Шредером. Игроки выяснили отношения самостоятельно. В итоге Максимилиан Клебер принял решение, которое он изложил в своем заявлении. Добавить к этому нечего.

В данный момент мы ничего не можем поделать с этой ситуацией, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы начнем тренировочный сбор в Бонне 31 июля 2023 года с высоко мотивированной командой во главе с капитаном команды Деннисом Шредером, и мы с нетерпением ждем товарищеских матчей в Бонне, Берлине, Гамбурге и Абу-Даби, а также чемпионат мира 2023 года на Окинаве, Япония», – говорится в заявлении.

Ранее Шредер («Торонто») резко раскритиковал Клебера («Даллас») за неучастие в Евробаскете-2022 и решении вернуться в сборную этим летом для участия в чемпионате мира.

Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marduhai
"Мы начнем... с высоко мотивированной командой во главе с капитаном команды Деннисом Шредером...".
Это по сути однозначная поддержка Шредера, другого и быть не могло.
Фаны НБА могут высказывать любые мнения, но для общей массы болеющих за спорт в разных странах мира в приоритете всегда будут те, кто, несмотря на болячки и личные проблемы, приедет и будет биться в сборной.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий