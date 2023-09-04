Экс-игрок НБА Гилберт Аренас признался, что испугался, когда на одном из мероприятий встретил центрового «Детройта» Айзейю Стюарта.

В 2021 году во время матча «Пистонс» – «Лейкерс» звездный форвард разбил лицо Стюарту, а центровой пытался отомстить обидчику. Аренас раскритиковал «большого» команды из .

«Я общался с журналистом. А потом появился Стюарт. Я такой: «Привет, здоровяк». Он оказался крупнее, чем я думал. По телевизору он кажется большим, но в жизни был еще здоровее. И него было такое серьезное выражение на лице, понимаете?

Я отступил назад, спросил, как у него дела. Я даже пытался сказать что-то в духе: «Эй, я просто шутил, играл так. Я не хочу драться». Как-то так. У меня не было с собой пистолета. Не смейтесь надо мной. Я что, должен был позволить размазать мою задницу по всем залу в Такоме?» – рассказал Аренас.

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