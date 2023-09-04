Гилберт Аренас признался, что испугался во время встречи с Айзейей Стюартом. Он критиковал его за стычку с Леброном

Теги Леброн Джеймс Детройт НБА Гилберт Аренас Айзейя Стюарт Баскетбол

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас признался, что испугался, когда на одном из мероприятий встретил центрового «Детройта» Айзейю Стюарта.

В 2021 году во время матча «Пистонс» – «Лейкерс» звездный форвард Леброн Джеймс разбил лицо Стюарту, а центровой пытался отомстить обидчику. Аренас раскритиковал «большого» команды из Детройта.

«Я общался с журналистом. А потом появился Стюарт. Я такой: «Привет, здоровяк». Он оказался крупнее, чем я думал. По телевизору он кажется большим, но в жизни был еще здоровее. И него было такое серьезное выражение на лице, понимаете?

Я отступил назад, спросил, как у него дела. Я даже пытался сказать что-то в духе: «Эй, я просто шутил, играл так. Я не хочу драться». Как-то так. У меня не было с собой пистолета. Не смейтесь надо мной. Я что, должен был позволить размазать мою задницу по всем залу в Такоме?» – рассказал Аренас.

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5 комментариев

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Иван Кондауров
Гилберт - веселый парень, не каждый сможет такое честно сказать)
+10
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Sonder
гил словно по зуму на театральное поступает

if he would have whooped my ass right there up and down the mfking hallway all the Detroit standing there he would probably get a statue
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Daishi
Стюарт, по моим наблюдениям, хаотичный добрый и свирепеет только при явной агрессии в его сторону. Леброна хотел прибить за сечку, Грина хорошенечко встряхнул, когда тот его весь матч донимал, а вот когда вся лавка Детройта метелила старшего Вагнера, то он сначала сидел с лицом а-ля "Это чо такое вообще происходит то?!", а потом активно разнимал.))
+3
0
+3
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Лютик
Пистолет забыл в раздевалке Уизардс?)
+1
-1
0
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Maturmalai
Ответил за базар в реале.
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