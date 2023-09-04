Бывший игрок НБА Гилберт Аренас после поражения от Литвы в эфире своего шоу раскритиковал сборную США за плохой подбор игроков для выступления на международной арене.

Аренас использовал американскую систему градации, где «A» – лучший возможный результат, затем идут «В», «С» и «D», а «F» – худший.

«Cборная США привезли этот слабый состав на чемпионат мира – посмотрите, что получилось... Мы можем сказать, что в целом по cоставу, если взять всех игроков НБА, это уровень «F».

Состав с, допустим, Джимми Батлером, Джейленом Брауном – это был бы «С». Букер, Зайон, Джа Морэнт, это – «B».



Из этого ростера остался бы только Энтони Эдвардс, наверное, и попал бы в «В». Выбирайте 12 лучших, и вторые 12, и третьи 12, и четвертые. Этот состав был бы пятым в списке. Так что это уровень «F», – заявил Аренас.

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