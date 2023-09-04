Гилберт Аренас после победы Литвы над США: «Привезли третьесортный состав – посмотрите, что получилось»

Теги сборная США Гилберт Аренас Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас после поражения от Литвы в эфире своего шоу раскритиковал сборную США за плохой подбор игроков для выступления на международной арене.

Аренас использовал американскую систему градации, где «A» – лучший возможный результат, затем идут «В», «С» и «D», а «F» – худший.

«Cборная США привезли этот слабый состав на чемпионат мира – посмотрите, что получилось... Мы можем сказать, что в целом по cоставу, если взять всех игроков НБА, это уровень «F».

Состав с, допустим, Джимми Батлером, Джейленом Брауном – это был бы «С». Букер, Зайон, Джа Морэнт, это – «B».

Из этого ростера остался бы только Энтони Эдвардс, наверное, и попал бы в «В». Выбирайте 12 лучших, и вторые 12, и третьи 12, и четвертые. Этот состав был бы пятым в списке. Так что это уровень «F», – заявил Аренас.

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19 комментариев

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felix_r
Помню, как греки с Папалукасом и Софо в 2006-м вынесли США с Леброном, с Мело, с Бошем и с Ховардом. Так что не факт, что более звёздный состав сыграл бы лучше.

Сборные это своя специфика. В сборных сыгранность и самоотдача важнее , чем количество звёзд. Вон Латвия без Порзингиса и Францию, и Испанию нагнула.
+36
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+34
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Поникший Руй
Ответ mitch
Тем не менее сложно представить, что кто-то сможет обыграть сборную, в которой играет Дюрант, Кавай, Карри, Тейтум и Антони Дэвис.
Кавай))
+12
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Timur Gabdullin
Букер, Зайон, Джа Морэнт, это – «B». Разве что если B это Burger king, и вообще не месте Аренаса я бы проверил свой пистолет, Джа может оскорбиться что он не в составе А.
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кандид
Я чё-то не пойму, почему Зайон, который вообще не играет, должен быть в сборной и чем Браун лучше ребят, которые сейчас в составе. Джа на фоне организованной европейской сборной вообще смешно смотрелся бы на мой взгляд.
+6
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B@SS
Справедливости ради: Литовцы там попали все, что только можно, прям матч жизни провели) Повторить такое... шансы 1 к 1000 ))
+8
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Куприн
Несколько олл-старов и мистер замок- это слабый состав?
+6
0
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фанат баскетбола
Ответ B@SS
Справедливости ради: Литовцы там попали все, что только можно, прям матч жизни провели) Повторить такое... шансы 1 к 1000 ))
попадали только в первой половине, да и то открытые броски. ничего сверхъестественного не было, разве что треха Кузьминскаса через Эдвардса
+8
-2
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mitch
Ответ felix_r
Помню, как греки с Папалукасом и Софо в 2006-м вынесли США с Леброном, с Мело, с Бошем и с Ховардом. Так что не факт, что более звёздный состав сыграл бы лучше. Сборные это своя специфика. В сборных сыгранность и самоотдача важнее , чем количество звёзд. Вон Латвия без Порзингиса и Францию, и Испанию нагнула.
Тем не менее сложно представить, что кто-то сможет обыграть сборную, в которой играет Дюрант, Кавай, Карри, Тейтум и Антони Дэвис.
+8
-2
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Maturmalai
Ответ Sasha Swoosh
Вот все раскудахтались. Они просто выбрали сетку полегче. Принесёт ли это им пользу, увидим.
Выбирать сетку - это святотатство в глазах баскетбольных богов.
+4
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КристапсПорзингис
Ответ felix_r
Помню, как греки с Папалукасом и Софо в 2006-м вынесли США с Леброном, с Мело, с Бошем и с Ховардом. Так что не факт, что более звёздный состав сыграл бы лучше. Сборные это своя специфика. В сборных сыгранность и самоотдача важнее , чем количество звёзд. Вон Латвия без Порзингиса и Францию, и Испанию нагнула.
Решил не мешать парням ))
+3
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P@sha
Ответ felix_r
Помню, как греки с Папалукасом и Софо в 2006-м вынесли США с Леброном, с Мело, с Бошем и с Ховардом. Так что не факт, что более звёздный состав сыграл бы лучше. Сборные это своя специфика. В сборных сыгранность и самоотдача важнее , чем количество звёзд. Вон Латвия без Порзингиса и Францию, и Испанию нагнула.
В 2006 Леброну было 22, Бошу 23, Ховарду 20 вообще. Так что это был далеко не оптимальный состав.
+3
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Милошевич
Особо ничего не решающий матч. О чем разговор
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mastadon
Ответ фанат баскетбола
попадали только в первой половине, да и то открытые броски. ничего сверхъестественного не было, разве что треха Кузьминскаса через Эдвардса
10 трёх подряд это ничего сверхъестественного?! Стэф, ты?)
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k1rr
Ответ Maturmalai
Выбирать сетку - это святотатство в глазах баскетбольных богов.
выбирать сетку - это повышать рейтинг турнира возможным финалом США Канада
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Readers
А что получилось, Гилберт? Четвертьфинал против всего лишь Италии
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leon01
получается Остин как бы тоже не очень.в сортах не разбираюсь)
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Казбек Бимбасов
Ответ Поникший Руй
Кавай))
Играет)))
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