Гилберт Аренас: «Если вы считаете Мэджика разыгрывающим, тогда Леброн является лучшим разыгрывающим в истории»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в очередном выпуске своего шоу объяснил, почему не считает члена Зала славы Мэджика Джонсона лучшим разыгрывающим в истории.
«Мэджик был атакующим защитником, когда пришел в лигу. Первые 4 года он играл на второй позиции, а Норм Никсон был разыгрывающим. Норм ушел, и они отдали мяч Мэджику – потому что проще играть на позиции первого номера с таким ростом.
То есть, по сути, легкий форвард, который защищался против легких форвардов, но всегда имел мяч в руках. И из-за того, что он делал на паркете, как это сейчас делает Джокер, люди называли его разыгрывающим.
И я всегда использую этот аргумент с людьми – просто, чтобы поиздеваться. Если вы считаете Мэджика Джонсона разыгрывающим, тогда Леброн Джеймс является лучшим разыгрывающим в истории. Люди скажут: «О, да он не разыгрывающий!» Ага, только он каждый сезон лидирует в своей команде по результативным передачам. Так что он должен быть лучшим разыгрывающим в истории», – сказал Аренас.
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