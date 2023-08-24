Гилберт Аренас: «Если вы считаете Мэджика разыгрывающим, тогда Леброн является лучшим разыгрывающим в истории»

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас в очередном выпуске своего шоу объяснил, почему не считает члена Зала славы Мэджика Джонсона лучшим разыгрывающим в истории.

«Мэджик был атакующим защитником, когда пришел в лигу. Первые 4 года он играл на второй позиции, а Норм Никсон был разыгрывающим. Норм ушел, и они отдали мяч Мэджику – потому что проще играть на позиции первого номера с таким ростом.

То есть, по сути, легкий форвард, который защищался против легких форвардов, но всегда имел мяч в руках. И из-за того, что он делал на паркете, как это сейчас делает Джокер, люди называли его разыгрывающим.

И я всегда использую этот аргумент с людьми – просто, чтобы поиздеваться. Если вы считаете Мэджика Джонсона разыгрывающим, тогда Леброн Джеймс является лучшим разыгрывающим в истории. Люди скажут: «О, да он не разыгрывающий!» Ага, только он каждый сезон лидирует в своей команде по результативным передачам. Так что он должен быть лучшим разыгрывающим в истории», – сказал Аренас.

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7 комментариев

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NoBond
лучший разыгрывающий в истории – Шакил. много кого разыграл за карьеру и после, настоящий приколист
+18
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Костя Костя
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Ну да они просто застряли в каменном веки думая что разыгрывает только первый номер... Вон в Денвере разыгрывает пятый номер
+3
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Костя Кот
ну не лучший конечно
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trof
Мэджик круче всех
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lopek
Надоели эти споры, лучший разыгрывающий Шенгюн!
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Биомеханоид
Сойдемся на компромиссной фигуре. Римас Куртинайтис лучший разыгрывающий в истории, и закрываем этот спор.
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Evincive
Ответ Биомеханоид
Сойдемся на компромиссной фигуре. Римас Куртинайтис лучший разыгрывающий в истории, и закрываем этот спор.
Тогда уж Йовайша.
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