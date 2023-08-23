Гилберт Аренас: «Был очень близок к тому, чтобы стать партнером по команде с Дуэйном Уэйдом»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас рассказал, как в 2003 году мог присоединиться к « » и стать партнером по команде с .

«Мы были очень близки к тому, чтобы стать партнерами по команде.

В том году, когда я стал свободным агентом, Уэйд был выбран на драфте. «Майами» хотел меня подписать. Они видели меня в роли разыгрывающего и считали, что мы будем отлично дополнять друг друга», — сказал Аренас.

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