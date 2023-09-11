Эдди Джонсон: «Эмбиид должен принять все, что требует от него Ник Нерс»

Бывший игрок НБА Эдди Джонсон рассказал о том, что должен делать центровой «Филадельфии» , если хочет удачно выступить в предстоящем сезоне.

Новый главный тренер «Сиксерс» недавно сказал, что рассчитывает на изменение подхода Эмбиида к игре в защите.

«Джоэл должен принять все, потому что в него все упирается, от него все зависит. Если он злится, то я только аплодирую Нику Нерсу за то, что он все это сказал. Важно помнить, что Эмбиид так и не смог пройти дальше второго раунда. Несмотря на все свои достижения, он не прошел дальше второго раунда. Но я расскажу вам, как это можно сделать. Джоэла Эмбиида нужно стимулировать», – заявил Джонсон.

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