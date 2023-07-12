Ник Нерс: «Филип Петрушев будет в составе «Сиксерс» в этом сезоне»

Главный тренер «Филадельфии» заявил, что центровой (« »), который выступает за «Сиксерс» в Летней лиге, останется в составе команде в предстоящем сезоне.

Нерс принял участие в подкасте Тайриза Макси «Maxey on the Mic», где рассказал о том, как позволить молодым игрокам раскрыться, в то же время пробуя стратегии, которые могут быть реализованы в сезоне.

«Мы даем нашим молодым парням много игрового времени. Джейден Спрингеру, Лу Кингу и Филипу, который будет в составе в этом сезоне. Но мы также пытаемся строить игру тактически», — сказал тренер.

23-летний сербский бигмен в Летней лиге набирает 10,4 очка и 6,2 подбора в среднем за матч.

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