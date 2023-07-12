Ник Нерс: «Филип Петрушев будет в составе «Сиксерс» в этом сезоне»

Теги Филадельфия Црвена Звезда MTS НБА Летняя лига НБА Ник Нерс Филип Петрушев Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс заявил, что центровой Филип ПетрушевЦрвена Звезда»), который выступает за «Сиксерс» в Летней лиге, останется в составе команде в предстоящем сезоне.

Нерс принял участие в подкасте Тайриза Макси «Maxey on the Mic», где рассказал о том, как позволить молодым игрокам раскрыться, в то же время пробуя стратегии, которые могут быть реализованы в сезоне.

«Мы даем нашим молодым парням много игрового времени. Джейден Спрингеру, Лу Кингу и Филипу, который будет в составе в этом сезоне. Но мы также пытаемся строить игру тактически», — сказал тренер.

23-летний сербский бигмен в Летней лиге набирает 10,4 очка и 6,2 подбора в среднем за матч.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пан Артёмченко
Решили пятерку центровых выпустить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
everyday4768
Ответ Пан Артёмченко
Решили пятерку центровых выпустить?
Пять башен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий