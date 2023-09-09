Демаркус Казинс включил самого себя в символическую пятерку баскетболистов НБА, которые играли с повязкой на голове

Теги Леброн Джеймс Аллен Айверсон Кеньон Мартин Бэрон Дэвис НБА Демаркус Казинс Баскетбол

Четырехкратный участник Матча звезд Демаркус Казинс составил символическую пятерку баскетболистов НБА, которые играли с повязкой на голове.

Казинс включил в пятерку самого себя.

«На позицию центрового поставлю себя. На четверке нам понадобится немного защиты, так что возьмем Кеньона Мартина. Легкий форвард – Леброн Джеймс. На двойке у нас Аллен Айверсон. А разыгрывать будет Бэрон Дэвис», – рассказал Казинс.

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4 комментария

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Артур Артур
Мело?!
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lopek
Уилт вроде был первым кто играл с повязкой на голове)
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Алексей Фёдоров
Хм. Он правда не вспомнил про Уилта Чемберлена?
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