Демаркус Казинс включил самого себя в символическую пятерку баскетболистов НБА, которые играли с повязкой на голове
Четырехкратный участник Матча звезд Демаркус Казинс составил символическую пятерку баскетболистов НБА, которые играли с повязкой на голове.
Казинс включил в пятерку самого себя.
«На позицию центрового поставлю себя. На четверке нам понадобится немного защиты, так что возьмем Кеньона Мартина. Легкий форвард – Леброн Джеймс. На двойке у нас Аллен Айверсон. А разыгрывать будет Бэрон Дэвис», – рассказал Казинс.
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