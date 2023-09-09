Четырехкратный участник Матча звезд составил символическую пятерку баскетболистов , которые играли с повязкой на голове.

Казинс включил в пятерку самого себя.

«На позицию центрового поставлю себя. На четверке нам понадобится немного защиты, так что возьмем . Легкий форвард – . На двойке у нас . А разыгрывать будет Бэрон Дэвис», – рассказал Казинс.

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