Алджамейн Стерлинг: «На Бали меня перепутали с Леброном Джеймсом»

Экс-чемпион UFC Стерлинг признался, что его перепутали со звездой НБА.

«Меня только что перепутали на Бали с Леброном Джеймсом», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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