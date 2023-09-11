Алджамейн Стерлинг: «На Бали меня перепутали с Леброном Джеймсом»

Теги Леброн Джеймс UFC MMA Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Стерлинг признался, что его перепутали со звездой НБА.

«Меня только что перепутали на Бали с Леброном Джеймсом», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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5 комментариев

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AryanPamir
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почти одного роста
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Mohnatiy
Ну, если наливали после этого бесплатно, то можно и не признаваться 😁
+3
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Bdv68
сказочно
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sergoelkukuy
😂😂😂
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as009595@icloud.com
Ответ AryanPamir
почти одного роста
Да всего лишь какого то метра в высоту и кило что не хватает))), сразу и не заметишь
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