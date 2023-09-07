Ник Янг: «Гарантирую, если бы вы увидели Леброна передо мной в Лиге Дрю, вы бы не поняли, кто лучший игрок НБА»
Бывший игрок «Лейкерс» Ник Янг заявил, что у Леброна Джеймса не было бы шансов против него в его лучшие годы в любительской Лиге Дрю.
«Гарантирую, если бы вы увидели Леброна передо мной в Лиге Дрю, вы бы не поняли, кто лучший игрок НБА. Хотя для меня в этом нет ничего невероятного.
Леброн – величайший игрок в истории, но если вспомнить Лигу Дрю времен, когда я был Swaggy P, это было безумием. Он знает, что я умею забрасывать в кольцо. Но я люблю Леброна. Он мог кореш», – сказал Янг.
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