Ник Янг: «Гарантирую, если бы вы увидели Леброна передо мной в Лиге Дрю, вы бы не поняли, кто лучший игрок НБА»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Ник Янг Баскетбол

Бывший игрок «Лейкерс» Ник Янг заявил, что у Леброна Джеймса не было бы шансов против него в его лучшие годы в любительской Лиге Дрю.

«Гарантирую, если бы вы увидели Леброна передо мной в Лиге Дрю, вы бы не поняли, кто лучший игрок НБА. Хотя для меня в этом нет ничего невероятного.

Леброн – величайший игрок в истории, но если вспомнить Лигу Дрю времен, когда я был Swaggy P, это было безумием. Он знает, что я умею забрасывать в кольцо. Но я люблю Леброна. Он мог кореш», – сказал Янг.

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2 комментария

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Биомеханоид
Он бы тебя дрю
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Wero
Олимпик Мэло, Дрю Свэгги...
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