Ник Янг: «Гарантирую, если бы вы увидели Леброна передо мной в Лиге Дрю, вы бы не поняли, кто лучший игрок НБА»

Бывший игрок « » Ник Янг заявил, что у не было бы шансов против него в его лучшие годы в любительской Лиге Дрю.

«Гарантирую, если бы вы увидели Леброна передо мной в Лиге Дрю, вы бы не поняли, кто лучший игрок НБА. Хотя для меня в этом нет ничего невероятного.

Леброн – величайший игрок в истории, но если вспомнить Лигу Дрю времен, когда я был Swaggy P, это было безумием. Он знает, что я умею забрасывать в кольцо. Но я люблю Леброна. Он мог кореш», – сказал Янг.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток