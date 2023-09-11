Франц Вагнер о сборной Германии: «Мы еще будем прогрессировать, мы здесь надолго»

Форвард сборной Германии Франц Вагнер после победы на чемпионате мира-2023 заявил, что немецкий баскетбол пора начать воспринимать всерьез.

«Что миру следует знать о немецком баскетболе? То, что мы здесь не просто так. Мы еще будем прогрессировать, мы здесь надолго», – сказал Вагнер.

На Евробаскете-2022 Германия заняла 3-е место.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА