Филип Петрушев: «Никто не верил в нас. Мы должны гордиться собой»

Тяжелый форвард сборной Сербии Филип Петрушев заявил, что постарается использовать поражение от Германии в финале ЧМ-2023 в качестве мотивации для предстоящего сезона в , а также отметил, что сербская команда должна гордиться собой.

«Возможно, это мотивация продолжать работать. Для всей команды. Мы должны вернуться следующим летом более сильными и добиться большего успеха.

Никто не верил в нас. Никто не думал, что мы попадем на Олимпийские игры. Мы попали на Олимпиаду и завоевали медаль. Мы должны гордиться собой. Конечно, после сегодняшнего матча мы расстроены. Но мы боролись и должны гордиться собой», – сказал Петрушев.

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