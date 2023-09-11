Финальную игру ЧМ-2023 в Германии посмотрели 4,63 миллиона телезрителей

Финал чемпионата мира-2023 собрал впечатляющую живую телеаудиторию в более чем 4 миллиона зрителей в Германии.

Изначально MagentaSport обладала эксклюзивными правами на трансляцию всего чемпионата мира в Германии, однако успешное выступление сборной вынудило национальный канал ZDF показать решающую игру, и это решение оправдалось.

Финал посмотрели 4,63 миллиона зрителей, доля баскетбола на немецком ТВ в воскресенье составила 35,0 процента.

Лидер немцев Деннис Шредер после победы над Сербией посетовал на то, что национальное телевидение спохватилось так поздно.

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