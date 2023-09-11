Сергей Елевич: «Немцы практически выключили из игры Богдановича»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич назвал ключевые факторы победы сборной Германии над командой Сербии (83:77) в финале чемпионата мира-2023.

«Конечно, игра и Бонги во многом определила победу сборной Германии в финале. Они в принципе сделали все возможное и невозможное, чтобы их команда выиграла. Очень здорово они проявили себя. До этого матча Шредер не так здорово играл и много промазал, но сегодня показал все то, на что способен. Я давно за ним наблюдаю. Он и в «Лейкерс» занимает одну из ведущих позиций.

Что меня удивило, так это то, что сборная Германии очень хорошо действовала и в защите. К тому же, они практически выключили из игры . В первых двух четвертях он забросил 17 очков, но потом все: никаких предпосылок, что он должен быть лидером, уже не было.

Хотелось бы также отметить и очень грамотную работу тренерского штаба чемпионов. И главный тренер конкретно понимал, что хочет видеть

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта