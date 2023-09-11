Сергей Елевич: «Немцы практически выключили из игры Богдановича»

Теги Сергей Елевич Торонто сборная Германии сборная Сербии Богдан Богданович Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич назвал ключевые факторы победы сборной Германии над командой Сербии (83:77) в финале чемпионата мира-2023.

«Конечно, игра Шредера и Бонги во многом определила победу сборной Германии в финале. Они в принципе сделали все возможное и невозможное, чтобы их команда выиграла. Очень здорово они проявили себя. До этого матча Шредер не так здорово играл и много промазал, но сегодня показал все то, на что способен. Я давно за ним наблюдаю. Он и в «Лейкерс» занимает одну из ведущих позиций.

Что меня удивило, так это то, что сборная Германии очень хорошо действовала и в защите. К тому же, они практически выключили из игры Богдановича. В первых двух четвертях он забросил 17 очков, но потом все: никаких предпосылок, что он должен быть лидером, уже не было.

Хотелось бы также отметить и очень грамотную работу тренерского штаба чемпионов. И главный тренер конкретно понимал, что хочет видеть

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