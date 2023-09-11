Виктор Кейру: «У сербов только Аврамович проявил лидерские качества во второй половине»

Теги Виктор Кейру сборная Германии сборная Сербии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алекса Аврамович Баскетбол

Бывший игрок сборной России Виктор Кейру прокомментировал победу сборной Германии в финале ЧМ-2023.

Немцы обыграли команду Сербии со счетом 83:77 и впервые в истории завоевали трофей.

«Обе команды заслуживали победы в чемпионате мира. И у одной, и у другой сборной были задатки для этого. Сербы хорошо выглядели большую часть чемпионата, но они очень зависели от игры двух баскетболистов. Если говорить о команде Германии, то здесь был больше тренерский контроль. Поэтому они меньше зависели от одного‑двух человек.

У сербов же многое зависело от Богдановича и Милутинова. Но главное, что немецкие баскетболисты в этом матче смогли остановить Богдановича. Да и в целом каждый из игроков сборной Германии в этом матче показал намного более солидную игру, чем соперники. Они не боялись брать на себя инициативу. У сербов, кроме Аврамовича, во второй половине никто не проявил свои лидерские качества. Это предрешило ход игры. А у сборной Германии их проявили практически все. Вторая половина прошла полностью под диктовку немецкой команды», – считает Кейру.

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