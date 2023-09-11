Виктор Кейру: «У сербов только Аврамович проявил лидерские качества во второй половине»

Бывший игрок сборной России Виктор Кейру прокомментировал победу сборной Германии в финале ЧМ-2023.

Немцы обыграли команду Сербии со счетом 83:77 и впервые в истории завоевали трофей.

«Обе команды заслуживали победы в чемпионате мира. И у одной, и у другой сборной были задатки для этого. Сербы хорошо выглядели большую часть чемпионата, но они очень зависели от игры двух баскетболистов. Если говорить о команде Германии, то здесь был больше тренерский контроль. Поэтому они меньше зависели от одного‑двух человек.

У сербов же многое зависело от Богдановича и Милутинова. Но главное, что немецкие баскетболисты в этом матче смогли остановить Богдановича. Да и в целом каждый из игроков сборной Германии в этом матче показал намного более солидную игру, чем соперники. Они не боялись брать на себя инициативу. У сербов, кроме Аврамовича, во второй половине никто не проявил свои лидерские качества. Это предрешило ход игры. А у сборной Германии их проявили практически все. Вторая половина прошла полностью под диктовку немецкой команды», – считает Кейру.

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