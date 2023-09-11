Двукратный чемпион мира в составе сборной США Руди Гэй поделился мнением о том, как национальной команде следует подходить к подбору состава.

«Сборной США пора вернуть просмотры игроков.

Дело не в тренерской работе или в том, приехал ли от нас состав B или C. В других странах игроки готовы умереть за то, чтобы оказаться в составе, а у нас в сборной ребята, которых просто выбрали», – написал Гэй в соцсетях.

США в 2019 году заняли на чемпионате мира 7-е место, а в этом стали четвертыми.

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