Руди Гэй: «Сборной США пора вернуть просмотры игроков»

Теги Руди Гэй сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Двукратный чемпион мира в составе сборной США Руди Гэй поделился мнением о том, как национальной команде следует подходить к подбору состава.

«Сборной США пора вернуть просмотры игроков.

Дело не в тренерской работе или в том, приехал ли от нас состав B или C. В других странах игроки готовы умереть за то, чтобы оказаться в составе, а у нас в сборной ребята, которых просто выбрали», – написал Гэй в соцсетях.

США в 2019 году заняли на чемпионате мира 7-е место, а в этом стали четвертыми.

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1 комментарий

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TurboMen
Нужны ментально сильные игроки, которые уже добились чего-то. Причем не обязательно всю команду набирать из звёзд, но 1-2 игрока уровня Дюранта, Карри или Дэвиса быть должно.
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