Форвард « » и сборной США Остин Ривз высоко оценил способности защитника «Оклахомы» и сборной Канады Шэя Гилджес-Александера.

«Шэй Гилджес-Александер убивает всех в . Когда-нибудь он, вероятно, поборется за приз MVP», – заявил Ривз.

В воскресенье канадцы переиграли американцев в матче за 3-е место на ЧМ-2023 – 127:118 ОТ. Шэй набрал 31 очко.

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