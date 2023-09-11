Остин Ривз: «Шэй Гилджес-Александер когда-нибудь поборется за приз MVP»
Форвард «Лейкерс» и сборной США Остин Ривз высоко оценил способности защитника «Оклахомы» и сборной Канады Шэя Гилджес-Александера.
«Шэй Гилджес-Александер убивает всех в НБА. Когда-нибудь он, вероятно, поборется за приз MVP», – заявил Ривз.
В воскресенье канадцы переиграли американцев в матче за 3-е место на ЧМ-2023 – 127:118 ОТ. Шэй набрал 31 очко.
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