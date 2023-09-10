Джарен Джексон-младший о своей игре на ЧМ: «Лучший оборонительный игрок НБА стал обузой. Тяжело»

Центровой сборной США и « » считает полностью обоснованной полученную после поражения от Германии критику.

«Тяжело. Лучший оборонительный игрок года стал обузой. Это тяжело», – сказал Джексон-младший.

Средние показатели бигмэна на турнире: 8,1 очка, 2,9 подбора и 0,9 блок-шота.

Сегодня США встретятся с Канадой в 11:30 в матче за бронзовые медали.

Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

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