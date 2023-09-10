Джарен Джексон-младший о своей игре на ЧМ: «Лучший оборонительный игрок НБА стал обузой. Тяжело»

Теги Мемфис сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джарен Джексон-младший Баскетбол

Центровой сборной США и «Мемфиса» Джарен Джексон-младший считает полностью обоснованной полученную после поражения от Германии критику.

«Тяжело. Лучший оборонительный игрок года стал обузой. Это тяжело», – сказал Джексон-младший.

Средние показатели бигмэна на турнире: 8,1 очка, 2,9 подбора и 0,9 блок-шота.

Сегодня США встретятся с Канадой в 11:30 в матче за бронзовые медали.

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11 комментариев

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Vitto
Ответ Misson
Джексон обоср.лся или Керр физрук?
И то, и другое...
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Misson
Джексон обоср.лся или Керр физрук?
+4
-1
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FEF2
Ну значит ты дутый оборонительный игрок года
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La1n
Ответ Vitto
И то, и другое...
и можно без хлеба
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Vitto
Ответ Misson
Получается, Керр сильно переоценен? А как ему тогда удалось выиграть 4 титула?
Переоценен, много факторов...
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depressive_monk
Тайс вытер ноги об ЖЖЖ, страшно представить, что с ним Милутинов бы сделал. Тру ДПОЙ Брук Лопез так бы не опозорился.
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VKing24
Кеслеру самое место в старте было, но Керр сильно не хотел его выпускать ...
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Maturmalai
Ответ Misson
Получается, Керр сильно переоценен? А как ему тогда удалось выиграть 4 титула?
А очень просто: Дрей, Клей и Куррей. Еще в 2017 и 2018 годах был Кей, а в 2022 - Андрей.
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depressive_monk
Ответ VKing24
Кеслеру самое место в старте было, но Керр сильно не хотел его выпускать ...
Белый просто. Не канон
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