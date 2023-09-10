Джарен Джексон-младший о своей игре на ЧМ: «Лучший оборонительный игрок НБА стал обузой. Тяжело»
Центровой сборной США и «Мемфиса» Джарен Джексон-младший считает полностью обоснованной полученную после поражения от Германии критику.
«Тяжело. Лучший оборонительный игрок года стал обузой. Это тяжело», – сказал Джексон-младший.
Средние показатели бигмэна на турнире: 8,1 очка, 2,9 подбора и 0,9 блок-шота.
Сегодня США встретятся с Канадой в 11:30 в матче за бронзовые медали.
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