Сергей Тараканов: «США не хватило в первую очередь более умного баскетбола»

Олимпийский чемпион считает, что нынешняя сборная США уступает европейским командам в тактическом баскетболе, а за счет атлетичности выиграть очень сложно.

«США не хватило в первую очередь более умного баскетбола.

Американцы всегда брали своим атлетизмом, и сегодня они превосходят в нем многие команды. Но, учитывая, что весь остальной мир подтянулся и играет в командный баскетбол тактически грамотно, то в этом и есть преимущество европейских команд. При такой хорошей игре, как сегодня, когда есть невероятные попадания Обста, Вагнера, Тайса. И даже Шредер, который пытался периодически проиграть матч, в нужный момент выполнил хорошие действия. Плюс ко всему Деннис не теряет мяч, все-таки он хороший дриблер. Чисто на атлетизме выиграть очень сложно.

Я очень доволен, что будет европейский финал. Не хотел видеть американский финал. Хотя и Канада, и США были достойны бороться за золото. Но американцы не показали того уровня защиты, который был с итальянцами в четвертьфинале», — сказал Тараканов.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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