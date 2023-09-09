Сергей Тараканов: «США не хватило в первую очередь более умного баскетбола»

Теги Сергей Тараканов сборная Германии сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов считает, что нынешняя сборная США уступает европейским командам в тактическом баскетболе, а за счет атлетичности выиграть очень сложно.

«США не хватило в первую очередь более умного баскетбола.

Американцы всегда брали своим атлетизмом, и сегодня они превосходят в нем многие команды. Но, учитывая, что весь остальной мир подтянулся и играет в командный баскетбол тактически грамотно, то в этом и есть преимущество европейских команд. При такой хорошей игре, как сегодня, когда есть невероятные попадания Обста, Вагнера, Тайса. И даже Шредер, который пытался периодически проиграть матч, в нужный момент выполнил хорошие действия. Плюс ко всему Деннис не теряет мяч, все-таки он хороший дриблер. Чисто на атлетизме выиграть очень сложно.

Я очень доволен, что будет европейский финал. Не хотел видеть американский финал. Хотя и Канада, и США были достойны бороться за золото. Но американцы не показали того уровня защиты, который был с итальянцами в четвертьфинале», — сказал Тараканов.

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