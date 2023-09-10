Ноа Лайлс об НБА: «Нельзя иметь титул чемпиона мира, не сталкиваясь с остальным миром. Вам об этом говорили годами»

Теги сборная США НБА Дрейк Ноа Лайлс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Американский спринтер Ноа Лайлс в интервью GQ прервал молчание после своего резонансного заявления, что чемпионы НБА не должны называть себя чемпионами мира.

Легкоатлет отмечает, что не жалеет о сказанном, несмотря на ответную реакцию звезд Лиги.

«Это просто ситуация, когда они наконец-то решили прислушаться. Я говорил – весь мир, по сути, говорил это годами. Просто в этот раз они обратили внимание и решили сказать что-то в ответ.

Из этого вытекает куча забавных вещей, например, то, что Дрейк обратил на это внимание. Типа, Дрейк, ты как здесь оказался? Едь домой. Мы же про НБА говорим.

Честно говоря, я действительно считаю НБА лучшей. В этом никогда не было сомнений. Но есть уровень непонимания двух сторон спорта. Есть национальная сторона, а есть мировая, и нельзя иметь титул чемпиона мира, не сталкиваясь с остальным миром», – сказал Лайлс.

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4 комментария

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wallenberg
Красавчик, всё по делу, и Дрейка знатно зачехлил, а то весь этот бомонд строит из себя великих знатоков спорта, но уверен, что несмотря на аргументы и жиденький перформанс Штатов с немцами - всё равно найдутся ещё умники, которые будут доказывать Ноа, что он неправ.
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Asl Ali
чувак буквально на пальцах пытается объяснить своим же янки , что мир и юса это не одно и то же. Но его в упор не слышат
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+4
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hodor 12
Не мучайся, они считают, что земля плоская и весь мир находится в пределах границ США... Они же этим составом хотели пройтись по всем, как катком. Но, увы, кроме глубокого дискомфорта в пятой точке они ничего не добились на этом чемпионате..
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Христиан Юла
После фиаско сборной США на чемпионате мира, совсем по делу. США проиграли второй подряд мировой турнир и это факт. Они НЕ чемпионы мира. Сегодня в финале будем болеть за ФРГ. Немцы заслужили! Да и в "Мэджик" будут крайне довольны, если парни приедут в Орландо, в ранге чемпионов мира.
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