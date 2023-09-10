Ноа Лайлс об НБА: «Нельзя иметь титул чемпиона мира, не сталкиваясь с остальным миром. Вам об этом говорили годами»

Американский спринтер Ноа Лайлс в интервью GQ прервал молчание после своего резонансного заявления, что чемпионы не должны называть себя чемпионами мира.

Легкоатлет отмечает, что не жалеет о сказанном, несмотря на ответную реакцию звезд Лиги.

«Это просто ситуация, когда они наконец-то решили прислушаться. Я говорил – весь мир, по сути, говорил это годами. Просто в этот раз они обратили внимание и решили сказать что-то в ответ.

Из этого вытекает куча забавных вещей, например, то, что Дрейк обратил на это внимание. Типа, Дрейк, ты как здесь оказался? Едь домой. Мы же про НБА говорим.

Честно говоря, я действительно считаю НБА лучшей. В этом никогда не было сомнений. Но есть уровень непонимания двух сторон спорта. Есть национальная сторона, а есть мировая, и нельзя иметь титул чемпиона мира, не сталкиваясь с остальным миром», – сказал Лайлс.

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