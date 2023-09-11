Трэйси Макгрэйди: «Кайри Ирвинг – лучший среди защитников НБА по игре 1 на 1»

Теги Даллас Трэйси Макгрэйди НБА Стефен Карри Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Брэдли Бил Де'Аарон Фокс Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что среди представителей задней линии по игре 1 на 1 в НБА наиболее опасен Кайри Ирвинг из «Далласа».

«В НБА есть немало защитников, которые очень хороши при игре один на один, и это зрелище не хочется пропускать... Стеф, Кайри и Дэйм в этом списке. Я бы даже добавил Брэдли Била. Де’Аарон Фокс.

Но, как мне кажется, лучший среди всех – Кайри Ирвинг. В изоляциях он лучший в НБА», – заявил Макгрэйди.

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2 комментария

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Райли Карри
да
+1
0
+1
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$cous
Но только на чужой половине площадки и когда не отбивает дисквалификацию за очередное чудачество, не пропускает матчи из-за травмы и не соблюдает пост
0
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0
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