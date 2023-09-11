Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди считает, что среди представителей задней линии по игре 1 на 1 в НБА наиболее опасен из « ».

«В НБА есть немало защитников, которые очень хороши при игре один на один, и это зрелище не хочется пропускать... Стеф, Кайри и Дэйм в этом списке. Я бы даже добавил . Де’Аарон Фокс.

Но, как мне кажется, лучший среди всех – Кайри Ирвинг. В изоляциях он лучший в НБА», – заявил Макгрэйди.

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