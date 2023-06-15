Обозреватель «Майами»: «Кайри Ирвинг хотел бы оказаться здесь, но это не значит, что «Хит» в этом заинтересованы»

Теги Даллас Майами НБА Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Брэдли Бил Шэмс Чарания Баскетбол

Обозреватель «Майами» Айра Уиндермэн поделился своим видением слухов о возможном интересе «Хит» к разыгрывающему Кайри Ирвингу.

Вчера инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что «Майами» пытался выменять Ирвинга у «Бруклина» перед дедлайном.

«Я расскажу вам немного о Шэмсе [Чарании]. Инсайдеры получают свою информацию от команд, игроков или агентов. Кайри пытается манипулировать нами уже многие годы, и я вижу это так: он бы хотел оказаться здесь, но это не значит, что «Майами» в этом заинтересован.

В списке возможных усилений «Хит» Кайри находится лишь на 3-м или 4-м месте, начиная с Брэдли Била и Дэмиана Лилларда», – сказал Уиндермэн.

Ирвинг этим летом становится свободным агентом.

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