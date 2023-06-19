«Даллас» после обмена Била в «Финикс» остается единственной заинтересованной в Ирвинге командой

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«Вашингтон» обменяет Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Даллас» после этой сделки как минимум на данный момент «остается единственной заинтересованной командой» в услугах Кайри Ирвинга.

«Финикс» больше не претендует на Кайри, «Майами», как ожидается, попытается заполучить Дэмиана Лилларда из «Портленда».

«Лейкерс» согласно различным источникам также не заинтересованы в звездном разыгрывающем.

Ирвинг доигрывал сезон-22/23 в «Мэверикс». Летом он становится свободным агентом.

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5 комментариев

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Leshiy888
Ага, поэтому кинут в него максималку
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Naduvnoy
При всей любви к его яркости - было бы поучительно, если Даллас ничего не предложит. Или типа до 20 в год. Чтоб адекватность и предсказуемость в поведении сотрудника (!)) начала хоть как-то быть важной и в финансовом плане.
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Мурзин Ринат
Ответ Tolball
Ну вот теперь есть шанс Далласу с ним и поторговаться)
Это Даллас, тут адекватные решения всегда отсутствуют
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Локоть Артеста
Ответ Leshiy888
Ага, поэтому кинут в него максималку
Теперь нет смысла (его и раньше не было) давать ему максимальный контракт. Ирвинг испортил свою репутацию своими поступками и ни один клуб не горит желанием подписывать его.
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Tolball
Ну вот теперь есть шанс Далласу с ним и поторговаться)
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