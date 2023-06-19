«Вашингтон» обменяет в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, « » после этой сделки как минимум на данный момент «остается единственной заинтересованной командой» в услугах .

«Финикс» больше не претендует на Кайри, « », как ожидается, попытается заполучить из «Портленда».

«Лейкерс» согласно различным источникам также не заинтересованы в звездном разыгрывающем.

Ирвинг доигрывал сезон-22/23 в «Мэверикс». Летом он становится свободным агентом.

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