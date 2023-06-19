«Даллас» после обмена Била в «Финикс» остается единственной заинтересованной в Ирвинге командой
«Вашингтон» обменяет Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Даллас» после этой сделки как минимум на данный момент «остается единственной заинтересованной командой» в услугах Кайри Ирвинга.
«Финикс» больше не претендует на Кайри, «Майами», как ожидается, попытается заполучить Дэмиана Лилларда из «Портленда».
«Лейкерс» согласно различным источникам также не заинтересованы в звездном разыгрывающем.
Ирвинг доигрывал сезон-22/23 в «Мэверикс». Летом он становится свободным агентом.
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