Николя Батюм о Джоэле Эмбииде в сборной Франции: «А вы бы отказались от MVP?»

Капитан сборной Франции Николя Батюм дал короткий, но четкий ответ на вопрос Eurohoops о том, хотел бы он видеть в своей национальной команде звездного центрового «Филадельфии» .

«А вы бы отказались от MVP?» – спросил в ответ Батюм, улыбаясь, по пути в раздевалку.

В прошлом году Эмбиид, родившийся в Камеруне, получил французское гражданство. Позже он также получил американский паспорт.

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