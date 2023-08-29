Николя Батюм о Джоэле Эмбииде в сборной Франции: «А вы бы отказались от MVP?»

Теги Филадельфия сборная Франции НБА Николя Батюм Джоэл Эмбиид Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Капитан сборной Франции Николя Батюм дал короткий, но четкий ответ на вопрос Eurohoops о том, хотел бы он видеть в своей национальной команде звездного центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида.

«А вы бы отказались от MVP?» – спросил в ответ Батюм, улыбаясь, по пути в раздевалку.

В прошлом году Эмбиид, родившийся в Камеруне, получил французское гражданство. Позже он также получил американский паспорт.

Франция выбыла из борьбы за титул чемпиона мира, заняв третье место в группе H с результатом 1-2.

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2 комментария

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Agent Smith
От Йокича никто бы не отказался.
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+5
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Stephan Carrypenko
Наверное сказал, что будет выступать на ЧМ, чтобы получить гражданство и слился )
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