Телеведущая Рэйчел Николс поделилась своим мнением о запросе звездного защитника на обмен из «Филадельфии».

«Харден все еще видит себя тем самым парнем образца первого матча или четвертого (против «Бостона» в плей-офф-2023 – Sports.ru). Харден хочет быть первой опцией в команде. Главная причина его желания покинуть «Филадельфию» заключается в том ,что это команда . Джеймс хочет другую роль», – заявила Николс.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид по итогам минувшего сезона признан самым ценным игроком.

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