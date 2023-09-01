Рэйчел Николс: «Харден хочет быть первой опцией в команде. Из-за этого он и желает уйти из «Филадельфии»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Телеведущая Рэйчел Николс поделилась своим мнением о запросе звездного защитника Джеймса Хардена на обмен из «Филадельфии».

«Харден все еще видит себя тем самым парнем образца первого матча или четвертого (против «Бостона» в плей-офф-2023 – Sports.ru). Харден хочет быть первой опцией в команде. Главная причина его желания покинуть «Филадельфию» заключается в том ,что это команда Джоэла Эмбиида. Джеймс хочет другую роль», – заявила Николс.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид по итогам минувшего сезона признан самым ценным игроком.

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7 комментариев

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Григорий Ефимов
И поэтому он хочет в команду с Каваем, Полужоржем и Вестбруком?)) Даже если первые двое в лазарете сидят, то у Рассела он все равно мяч хрен отнимет. Как раз скорее наоборот - он хочет туда, где не надо тащить самому. Спокойная пенсия.
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Фёдор Молчанов
Слабоватое мнение.
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Gouliash
в ЦСКА пусть идёт, они как раз замену для Шведа ищут
+3
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Владимир Катасонов
Эм, по ощущениям просто Харден хочет выиграть фришный фановый перстень с братишками. Но он же не совсем глупый и понимает, что первая опция уже из него никакая
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leon01
Первая опция ….. со скамейки
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Gouliash
Ответ Gouliash
в ЦСКА пусть идёт, они как раз замену для Шведа ищут
хотя там Каспер Уэйр остался...будет тяжело
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Maturmalai
Ответ Григорий Ефимов
И поэтому он хочет в команду с Каваем, Полужоржем и Вестбруком?)) Даже если первые двое в лазарете сидят, то у Рассела он все равно мяч хрен отнимет. Как раз скорее наоборот - он хочет туда, где не надо тащить самому. Спокойная пенсия.
Да уж, по биографии она очень опытный спортивный журналист, а несет пургу.
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