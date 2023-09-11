«Мои кореша». Леброн Джеймс оценил момент с объятиями Шредера и Ривза

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Бывшие одноклубники по «Лейкерс» Деннис Шредер и Остин Ривз тепло поприветствовали друг друга после полуфинального матча между Германией и США.

Шредер и Ривз рассказали друг другу о взаимном уважении и обнялись. Перебравшийся в «Торонто» немец подарил Остину майку национальной команды.

Лидер «озерников» Леброн Джеймс отреагировал на эпизод в соцсетях.

«Мои кореша! Люблю вас, парни!!!» – написал Леброн.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

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5 комментариев

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Vanila Panda
мои peacedukes
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Сергей Орлов
Леброн цитирует Дудя. Дожили.
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Cubs-V
My koresha! Love you guys.
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Mr.BadGuy
Мои кореша 56/4 и 84/4
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impaled
"Оказавшись перед Байденом, что ты ему скажешь?"
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