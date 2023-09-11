«Мои кореша». Леброн Джеймс оценил момент с объятиями Шредера и Ривза

Бывшие одноклубники по « » и тепло поприветствовали друг друга после полуфинального матча между Германией и США.

Шредер и Ривз рассказали друг другу о взаимном уважении и обнялись. Перебравшийся в « » немец подарил Остину майку национальной команды.

Лидер «озерников» отреагировал на эпизод в соцсетях.

«Мои кореша! Люблю вас, парни!!!» – написал Леброн.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА