«Мои кореша». Леброн Джеймс оценил момент с объятиями Шредера и Ривза
Бывшие одноклубники по «Лейкерс» Деннис Шредер и Остин Ривз тепло поприветствовали друг друга после полуфинального матча между Германией и США.
Шредер и Ривз рассказали друг другу о взаимном уважении и обнялись. Перебравшийся в «Торонто» немец подарил Остину майку национальной команды.
Лидер «озерников» Леброн Джеймс отреагировал на эпизод в соцсетях.
«Мои кореша! Люблю вас, парни!!!» – написал Леброн.
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