Деннис Шредер: «С нетерпением жду встречи с Остином Ривзом в 1/2 финала ЧМ»

Теги Лейкерс сборная Германии сборная США НБА Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер признался, что будет рад сыграть против бывшего одноклубника Остина Ривза (США) в 1/2 финала чемпионата мира.

«Да, это мой приятель. Отношусь к нему исключительно с любовью. Прошлый сезон был особенным. Мы добились потрясающего успеха как партнеры по команде. С нетерпением жду нашей встречи», – сказал Шредер.

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