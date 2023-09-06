Деннис Шредер: «С нетерпением жду встречи с Остином Ривзом в 1/2 финала ЧМ»

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер признался, что будет рад сыграть против бывшего одноклубника (США) в 1/2 финала чемпионата мира.

«Да, это мой приятель. Отношусь к нему исключительно с любовью. Прошлый сезон был особенным. Мы добились потрясающего успеха как партнеры по команде. С нетерпением жду нашей встречи», – сказал Шредер.

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