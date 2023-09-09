Леброн Джеймс дал понять, что ему интересен вариант с участием в Олимпийских играх 2024 года

Теги Леброн Джеймс Лейкерс сборная США НБА Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс дал понять, что ему интересен вариант с участием в Олимпийских играх 2024 года.

Сборная США в пятницу уступила команде Германии в полуфинале ЧМ-2023. В социальных сетях SportsCenter появилась картинка с топ-игроками НБА, которые в теории могут поехать на Олимпиаду в Париж. В их числе Леброн, которому на момент проведения Игр будет 39 лет.

Джеймс отреагировал эмодзи 👀. Предполагается, что он как минимум рассмотрит вариант с участием олимпийском баскетбольном турнире.

Джеймс выиграл бронзу в составе команды США на летних Олимпийских играх 2004 года, в 2008 и 2012 годах он становился обладателем золотых наград. Форвард отказывался ехать в сборную в 2016 и 2020 годах.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

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4 комментария

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гайка и болт
Там эмодзи - два яйца на завтрак, а уж теорий напридумывали))
+2
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+2
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Fedor Los
на ОИ с Поповичем тоже сначала хотел поехать, а потом передумал
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