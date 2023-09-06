Лидер сборной Германии Деннис Шредер реализовал лишь 4 из 26 с игры (9 очков) в четвертьфинале ЧМ-2023 с Латвией (81:79).

«Наверное, худшая игра в моей карьере. Но нам все же удалось победить.

Горжусь парнями, которые вышли со скамейки. Ребятами из стартовой пятерки. Особенно отмечу . Мо Вагнер. Все проявили себя.

Стараюсь сохранять позитив. Бывает так, что мяч не идет в кольцо, но что тут сделаешь? А вот на настроение я влиять могу, так что стараюсь быть позитивным. Продолжаю разговаривать с товарищами по команде как капитан и лидер. Нельзя впадать в уныние. Я рад за остальных ребят, которые здорово сыграли в нужный момент, рад нашей победе», – заявил Шредер.

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