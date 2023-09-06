Деннис Шредер о 4/26 с игры в четвертьфинале с Латвией: «Наверное, худшая игра в моей карьере»

Теги Торонто сборная Германии сборная Латвии Деннис Шредер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Франц Вагнер Баскетбол

Лидер сборной Германии Деннис Шредер реализовал лишь 4 из 26 с игры (9 очков) в четвертьфинале ЧМ-2023 с Латвией (81:79).

«Наверное, худшая игра в моей карьере. Но нам все же удалось победить.

Горжусь парнями, которые вышли со скамейки. Ребятами из стартовой пятерки. Особенно отмечу Франца Вагнера. Мо Вагнер. Все проявили себя.

Стараюсь сохранять позитив. Бывает так, что мяч не идет в кольцо, но что тут сделаешь? А вот на настроение я влиять могу, так что стараюсь быть позитивным. Продолжаю разговаривать с товарищами по команде как капитан и лидер. Нельзя впадать в уныние. Я рад за остальных ребят, которые здорово сыграли в нужный момент, рад нашей победе», – заявил Шредер.

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3 комментария

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Gouliash
зачем продолжал бросать? видишь же, что не идёт, отдай броски другим. тому же Францу Вагнеру, например. поэтому Шредер и не стал звездой.
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Turm
У Денниса похоже, синдром полуфинала, на чемпионате Европы он в таком же стиле слил испанцам последнюю четверть, а с ней и всю игру
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Костя Кот
Ответ Gouliash
зачем продолжал бросать? видишь же, что не идёт, отдай броски другим. тому же Францу Вагнеру, например. поэтому Шредер и не стал звездой.
тем более у него никогда и не было броска, чтоб по 26 плюх лупить
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