Деннис Шредер о 4/26 с игры в четвертьфинале с Латвией: «Наверное, худшая игра в моей карьере»
Лидер сборной Германии Деннис Шредер реализовал лишь 4 из 26 с игры (9 очков) в четвертьфинале ЧМ-2023 с Латвией (81:79).
«Наверное, худшая игра в моей карьере. Но нам все же удалось победить.
Горжусь парнями, которые вышли со скамейки. Ребятами из стартовой пятерки. Особенно отмечу Франца Вагнера. Мо Вагнер. Все проявили себя.
Стараюсь сохранять позитив. Бывает так, что мяч не идет в кольцо, но что тут сделаешь? А вот на настроение я влиять могу, так что стараюсь быть позитивным. Продолжаю разговаривать с товарищами по команде как капитан и лидер. Нельзя впадать в уныние. Я рад за остальных ребят, которые здорово сыграли в нужный момент, рад нашей победе», – заявил Шредер.
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