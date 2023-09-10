Кроос о лучшем игроке ЧМ по баскетболу Шредере: «Спортсмен года! Тут нечего обсуждать»
Тони Кроос назвал Денниса Шредера лучшим спортсменом года.
Сборная Германии сегодня впервые одержала победу в финале чемпионата мира по баскетболу. Разыгрывающий, представляющий «Торонто», набрал 28 очков в игре с Сербией (83:77) и был признан самым ценным игроком турнира.
«Деннис – спортсмен года! И тут нечего обсуждать», – написал полузащитник «Реала».
Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА
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Дай думаю зайду посмотрю как люди отнесутся к такому событию...
скажите пожалуйста, каким боком тут Месси Роналду или ещё кто нибудь???
Кроос вообще как футболист и как человек не связан с Месси не в конфликтах или оскорблениях...
ПОЧЕМУ ВАМ МЕССИ ТАК ПОКОЯ НЕ ДАЁТ???