Кроос о лучшем игроке ЧМ по баскетболу Шредере: «Спортсмен года! Тут нечего обсуждать»

Тони Кроос назвал Денниса Шредера лучшим спортсменом года.

Сборная Германии сегодня впервые одержала победу в финале чемпионата мира по баскетболу. Разыгрывающий, представляющий «Торонто», набрал 28 очков в игре с Сербией (83:77) и был признан самым ценным игроком турнира.

«Деннис – спортсмен года! И тут нечего обсуждать», – написал полузащитник « ».

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

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