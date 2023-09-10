Кроос о лучшем игроке ЧМ по баскетболу Шредере: «Спортсмен года! Тут нечего обсуждать»

Теги Реал Мадрид Торонто Ла Лига сборная Германии НБА Тони Кроос Деннис Шредер чемпионат мира по баскетболу Футбол

Тони Кроос назвал Денниса Шредера лучшим спортсменом года.

Сборная Германии сегодня впервые одержала победу в финале чемпионата мира по баскетболу. Разыгрывающий, представляющий «Торонто», набрал 28 очков в игре с Сербией (83:77) и был признан самым ценным игроком турнира.

«Деннис – спортсмен года! И тут нечего обсуждать», – написал полузащитник «Реала».

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14 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Стахович
Сейчас мессибои обидятся)
Смотрел финал. Нашёл ветку баскетбола.
Дай думаю зайду посмотрю как люди отнесутся к такому событию...

скажите пожалуйста, каким боком тут Месси Роналду или ещё кто нибудь???

Кроос вообще как футболист и как человек не связан с Месси не в конфликтах или оскорблениях...

ПОЧЕМУ ВАМ МЕССИ ТАК ПОКОЯ НЕ ДАЁТ???
+14
-5
+9
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bostonKG
В футбольной сборной впервые в истории уволили тренера, а баскетбольная , тоже впервые , чемпион мира , во дела !
+7
0
+7
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Док163
Кросс как в когда точен и лаконичен
+4
-1
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Александр Зубков
Не в футболе так в баскетболе.
+2
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<~Inter~>
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Стахович
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Смотрел финал. Нашёл ветку баскетбола. Дай думаю зайду посмотрю как люди отнесутся к такому событию... скажите пожалуйста, каким боком тут Месси Роналду или ещё кто нибудь??? Кроос вообще как футболист и как человек не связан с Месси не в конфликтах или оскорблениях... ПОЧЕМУ ВАМ МЕССИ ТАК ПОКОЯ НЕ ДАЁТ???
Почему вам Месси не даёт покоя?
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Kuryanin
Ответ Стахович
Сейчас мессибои обидятся)
А Месси немец?
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Bigbadaboom
Ответ <~Inter~>
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В ящик
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Стахович
Сейчас мессибои обидятся)
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Vgorodeslyakot
Ривз прогадал с командой и хайпом. Но нашел друга Халибертона.
+1
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RichardGir
А ещё он всё время до черепашек-ниндзя домогается - добавил Кросс
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Смотрел финал. Нашёл ветку баскетбола. Дай думаю зайду посмотрю как люди отнесутся к такому событию... скажите пожалуйста, каким боком тут Месси Роналду или ещё кто нибудь??? Кроос вообще как футболист и как человек не связан с Месси не в конфликтах или оскорблениях... ПОЧЕМУ ВАМ МЕССИ ТАК ПОКОЯ НЕ ДАЁТ???
Как вам и Роналду
0
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0
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